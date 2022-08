The Dark Pictures: The Devil in Me lanseres i november

HQ

Dette er tydeligvis skrekkspillenes dag på Gamescom, for det er ikke bare Layers of Fears som har skummelt nytt til oss. Et annet spill som vil få hjerte til å slå veldig raskt kommer nemlig allerede om under tre måneder.

Britene i Supermassive Games har tatt turen sørover til Gamescom for å gi oss en ny trailer som avslører hvordan The Dark Pictures: The Devil in Me introduserer noen spennende nye mekanikker til serien for å virkelig skape Saw-stemningen. Her blir det tydeligvis slutt på å nærmest utelukkende bare gå rundt og ta valg siden vi må finne tallkombinasjoner, bruke gjenstander vi finner på ulike måter og mer. Slettes ikke dumt, så det er flott at vi samtidig får vite at spillet lanseres den 18. november.