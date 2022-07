The Dark Pictures: The Devil in Me varmer opp til skrekk i trailer

HQ

Etter blandet suksess med The Dark Pictures: Man of Medan, The Dark Pictures: Little Hope og The Dark Pictures: House of Ashes viste Supermassive nylig at de fortsatt vet å lage underholdende grøsserspill med The Quarry, men som kjent ligger de ikke på latsiden av den grunn.

Nå har de gitt oss en ny trailer for The Dark Pictures: The Devil in Me, og selv om den fokuserer på historien får vi også noen glimt av hvilke feller denne Jigzaw-inspirerte morderen har på lur når spillet lanseres en gang i høst.