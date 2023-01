The Day Before forsinket til november på grunn av uvanlige årsaker

HQ

Jeg er langt fra den eneste som har vært veldig interessert i The Day Before helt siden det ble avduket i 2021, så mange PC-spillere var ekstremt spente da Fntastic kunngjorde at spillet ville lanseres i mars etter fjorårets forsinkelse. Dessverre vil ikke det bli tilfellet heller, men ikke bare fordi utviklerne trenger mer tid til polering.

Fntastic har bestemt seg for å utsette The Day Before fra 1. mars til 10. november, samtidig som de avslører hvorfor Steam-siden ble blokkert for en stund tilbake. Det viser seg at utviklerne har vært i en varemerketvist siden noen utnyttet det faktum at studioet ikke visste at du må registrere spilltitler for å beskytte dem. Den personen sendte inn en klage på dette, men Fntastic og utgiverne i Mytona forsikrer oss om at det blir løst. Det vil imidlertid ta litt tid, noe som er en av grunnene til at de har bestemt seg for å utsette lanseringen og rgameplaypresentasjonen vi ble lovet i forrige uke.

