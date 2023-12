The Day Before har allerede mistet 75 % av spillerbasen

HQ

Zombie MMO The Day Before har mistet mesteparten av spillerbasen etter at det ble lansert med "overveldende negative" anmeldelser på Steam.

PCGamesN har oppdaget at spillet for øyeblikket har et gjennomsnitt på rundt 9 000-10 000 samtidige spillere, noe som er en nedgang på 75 % sammenlignet med lanseringstallet på 38 104. Dette er ganske betydelig med tanke på at spillet ble lansert for to dager siden (7. desember).

Til tross for at det bare er i Early Access, har The Day Before fått mye kritikk for å være buggy og mangle ting å gjøre for spillerne. Utvikleren Fntastic lanserte en førstedagsoppdatering som løser noen av disse problemene, men det har ikke hindret spillerne i å forlate spillet i hopetall.