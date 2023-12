The Day Before selges av scalpere for 300 dollar

HQ

Vi er ikke sikre på hvorfor du skulle ønske å bruke så mye som 40 pund på The Day Before, men det ser ut til at folk selger spillet for nesten ti ganger så mye.

Hvis du ikke har fått det med deg kan vi fortelle at The Day Before har vært avlistet fra Steam en stund nå, etter at spillet ble en bombe. Det har fått utvikleren til å legge ned, og alle som ønsket refusjon fikk det. Men på den viktige salgssiden Green Man Gaming ser det ut til at ikke alle har gitt fra seg eksemplaret sitt.

De lukter profitt, og tilbyr nærmere 400 pund for et eksemplar av spillet, noe som virker latterlig med tanke på at ingen ville spille det da det kostet en tiendedel av prisen. Men scalpere gjør som de vil, og hvis de ser at det er knapphet på spillet bryr de seg ikke om at det ikke gir mening å selge med stor fortjeneste.