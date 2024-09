The Day Before-utviklere prøver å samle inn penger til et nytt prosjekt

HQ

Mot alle odds har det svært kontroversielle studioet reist seg fra asken etter fiaskoen The Day Before og forbereder seg nå på å lansere en ny kampanje. The Day Before ble lansert i Early Access for litt under et år siden og ble raskt et mål for rasende spillere som følte seg lurt. Kritikken var hard mot det tilsynelatende innholdsløse og buggy spillet, og utviklerne valgte til slutt å stenge ned serverne bare uker etter lanseringen.

Men alle fortjener vel en ny sjanse? Det mener i hvert fall utviklerne selv, som de uttalte i en kunngjøring:"

Det blir vanskelig å gjenvinne tilliten, men vi er motiverte til å lage flere spill hvis Kickstarter-aksjonen vår lykkes. Med sin "alt eller ingenting"-modell vil bidragene bli refundert hvis vi ikke når målet. Vi setter pris på din støtte, og alle midler vil gå til utvikling, ikke profitt.

Beløpet Fntastic ber om er 200.000 dollar, og til gjengjeld lover de å lansere sitt nye prosjekt på "alle" plattformer. De beskriver selve spillet som en flerspillerfest for 4-8 deltakere med fysikkbaserte utfordringer.

Du spiller som livstrøtte arbeidere som prøver å unnslippe den onde sirkelen av dødelige fabrikker som det ikke finnes noen enkel vei ut av. Ifølge legenden er det bare én stor og mystisk person som noensinne har sluppet unna. Slå deg sammen med 4-8 spillere for å få fysikkbaserte, morsomme utfordringer i flerspiller-samspill.

<strong>Hva synes du, fortjener studioet en ny sjanse?