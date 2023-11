The Day Before vil koste 39 dollar når det lanseres i Early Access

HQ

I går kveld kunngjorde utvikleren Fntastic og utgiveren Mytona at The Day Before hadde blitt utsatt til den 7. desember, og nå forteller de at Early Access-utgaven koster 39 dollar. Deretter vil prisen øke til 49 dollar når det til slutt forlater Early Access. Vi får også vite at alle som kjøper Early Access-versjonen ikke trenger å kjøpe på nytt for å få tilgang til det fullstendige spillet når den tid kommer.

Samtidig hevder utviklerne at grunnen til at spillet lanseres i Early Access er at de vil sikre at det ikke oppstår "uforutsette omstendigheter" fordi dette er deres første store spill.

Fntastic har også bekreftet at de nå har sikret seg navnet The Day Before, noe som betyr at vi kan forvente at spillets tittel forblir slik fremover.

Når det gjelder det nøyaktige lanseringstidspunktet for The Day Before, lanseres spillet kl 19 den 7. desember på PC, ettersom konsollversjonene av spillet er utsatt på ubestemt tid.