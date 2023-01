The Day Befores Discord-mods tviler på at spillet er ekte

HQ

I en vill vri på hendelser har en teori som hevder The Day Before, som en gang var det mest ønskelistede spillet på Steam, faktisk ikke er en ekte tittel i det hele tatt fått oppmerksomhet. Nå har til og med en av spillets Discord-moderatorer delt sin skepsis.

Ifølge en tweet lagt ut av Skill Up, The Day Befores ledende Discord -mod kjent som "Wholf", har ingen på mod-teamet sett noe gameplay fra zombie-overlevelsestittelen.

Dette er grunn til en viss bekymring, spesielt med tanke på at The Day Befores utviklere fortsatt hevder at rå spillopptak kommer til å bli vist frem snart.

Fntastic har nylig skjøvet utgivelsesdatoen for The Day Before til november i år, med henvisning til et varemerkeproblem som årsaken bak det. Dette blåste imidlertid bare ytterligere opp flammene i teorien om at spillet ikke eksisterer, da fansen ble skeptiske til studioets unnskyldning.

Vi har sett noen gameplaytrailere fra The Day Before, men ikke noe uredigert enda, så inntil Fntastic kan vise oss noe annet ser det ut til at spillet kanskje ikke eksisterer i det hele tatt.