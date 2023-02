The Day Before-trailer anklaget for å kopiere andre spill

HQ

En annen kontrovers har rammet The Day Before ettersom folk nå peker på at spillets nyeste trailer ser ut som mange andre titler.

Tidligere hadde The Day Before blitt kritisert for sin mangel på å vise noe gameplay, men nå som det har blitt vist har folk funnet likheter mellom zombie-overlevelsestittelen og Call of Duty: Black Ops III, The Last of Us og The Division.

Der spillet en gang var det mest ønskelistede på Steam ser det nå ut til at mange har vendt seg mot The Day Before og ber om dets undergang.

Hva synes du om The Day Before?