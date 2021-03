The Day Before-utvikler sier at det endelige spillet blir penere enn trailerne

Nå har vi et par trailere fra The Day Before, og én ting er sikkert, det ser meget imponerende ut. Men nå er vi jo også vant til at disse trailerne sjeldent representerer sluttproduktet, og særlig grafisk detalj har en tendens til å bli skrudd ned til slutt.

Men utvikleren bak The Day Before, Fntastic, sier at det endelige spillet faktisk blir penere enn trailerne foreslår. I et intervju med GamingBolt sier de følgende:

"We intend to take the survival MMO genre to a whole new level! We are constantly improving the game, including graphics and animations. Every week our team makes new breakthroughs in order to give players the highest quality game. So the final game will be much better."

Du kan se trailerne nedenfor.

