The Day Before-utvikler vurderer PS5- og Xbox Series-versjoner

Tidliger har zombiespillet The Day Before kun vært bekreftet til PC, men det viser seg nå at utvikleren Fntastic vurderer en versjon til konsollene også.

I et intervju med GamingBolt forteller Fntastic-stifterne Ed og Aisen Gotovtsev at vi kan forvente en "spesiell annonsering" rundt mulige PS5- og Xbox Series-versjoner.

"We will not be able to port the game to your NES, but we are considering the next-gen consoles. Wait for a special announcement."

Du kan se den seneste traileren fra spillet nedenfor, som viser hvordan selve terrenget også kan være en utfordring.