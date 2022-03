I går hadde Square Enix et par uventede annonseringer under State of Play-sendingen. Den ene av dem er en helt ny IP ved navn The DioField Chronicle, som ser ut til å handle om en verden i krig og byr på taktiske kamper som foregår i sanntid i ganske vakre omgivelser - se traileren nedenfor.

Spillet lanseres senere i år for PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch og PC.