The Division 2 byr på flammekastere og mer i New York-utvidelse

Utenom det faktum at turen vil gå tilbake til New York har Ubisoft holdt kortene relativt tett inntil brystet hva The Division 2s tredje store utvidelse vil inneholde, men i dag har vi fått en ny trailer som letter litt mer på sløret.

Som kjent vil The Division 2 - Episode 3 nærmere bestemt ta oss til Coney Island, og den nye historietraileren viser at det i kjent stil venter både pariserhjul, spøkelseshus og mer som forhåpentligvis bare gjør de allerede varierte omgivelsene enda mer varierte og kule. Cleaners-gruppen fra The Division har altså heller ikke forsvunnet, så flammekaster-bærende fiender vender tilbake, så da passer det jo godt at den neste Specialization-klassen tydeligvis også vil kunne bruke en. Utenom det får vi selvsagt også en indikasjon på hvordan historien vil utfolde seg i jakten på en kur for viruset, så det franske selskapet har ikke gitt opp historiedelen selv om den er en av spillets svakeste sider. Ikke at jeg klager altfor mye, for dette virker jo som en skikkelig popcorn-historie med spennende gameplay.