The Division 2 har opplevd en stor systemfeil

HQ

I forrige uke rapporterte Massive Entertainment at lanseringen av The Division 2 neste sesong ville bli forsinket på grunn av et lokaliseringsproblem. I forsøket på å løse dette problemet via en oppdatering har byggegenereringssystemet for spillet krasjet, noe som setter teamet i en verre situasjon enn før.

Enkelt sagt betyr dette at utviklerne ikke kan fikse aktuelle problemer eller lage oppdateringer for serveren eller spillklienten før de helt har gjenoppbygget systemet. For fansen betyr dette at studioet ikke kan forlenge inneværende sesong.

Det er ukjent når problemet vil bli fullstendig løst, men Massive har forsikret fansen om at de jobber hardt, og har gjenopprettet kritiske funksjoner i systemet i løpet av de siste 96 timene. I tillegg har de kunngjort at det vil være kompensasjon i spillet.

Massive planlegger å gi ut en ny oppdatering om situasjonen i morgen.