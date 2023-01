The Division 2 kritiseres sterkt etter lanseringen på Steam

HQ

Etter tidligere å kun ha vært tilgjengelig, hva PC angår, på Epic Games Store og Connect/Uplay, lansertes The Division 2 endelig på Steam nå nylig. Men ikke alt er som det bør og Steam-brukere raser over at spillet ofte krasjer og mangler prestasjoner. I tillegg starter spillet fortsatt gjennom Ubisofts egen launcher og det er heller ingen støtte for Steam Deck.

I skrivende stund er kun 56% av anmeldelsene positive på Steam og kommentarene er pepret med sinte tekster og skarp kritikk av det mange anser som en skikkelig lat portering. Man skulle tro at problemer som disse ikke burde eksistere i et fire år gammelt spill, og vi må bare håpe at Ubisoft sørger for å ordne opp i problemene så fort som mulig.

Har du kjøpt The Division 2 på Steam og har du opplevd noen av problemene ovenfor?