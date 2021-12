The Division 2 utsetter ny sesong, moduser og mer enda lengre

HQ

I oktober fortalte Massive Entertainment, Red Storm og de andre som hjelper til med The Division 2 at spillet dessverre ikke ville få sin etterlengtede oppdatering som skulle starte en ny sesong med en hemmelig modus og mer i år likevel, men at vi måtte vente til februar. Dette blir likevel ikke tilfellet heller.

Utviklerne skriver på Twitter at de har bestemt seg for å utsette både det kommende Apparel Event-et og februar-oppdateringen til "senere i 2022". Atter en gang er begrunnelsen at de trenger mer tid for å kunne levere god kvalitet og få alt i oppdateringen klart til å kunne bringe The Division 2 inn i fremtiden de ønsker.

Dette er en annonse: