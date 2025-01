The Division 2s neste DLC har blitt forsinket

HQ

Vi nærmer oss slutten av Year 6 of The Division 2, et år som Massive Entertainment lovet ville inkludere ankomsten av en ny DLC for spillet. Dette vil imidlertid ikke lenger være tilfelle ettersom en ny uttalelse avslører at DLC har blitt forsinket og ikke vil komme før slutten av dette året av The Division 2.

Massive oppgitt: "Vi vet at du ivrig venter på utgivelsen av den kommende DLC. For å sikre at vi leverer en best mulig opplevelse, har vi bestemt oss for å bruke litt ekstra tid på å finpusse den, og DLC-en vil derfor ikke komme i løpet av år 6."

Massive bemerker imidlertid at neste sesong for spillet fortsatt vil slippe 25. februar, og at dette vil inkludere "spennende oppdateringer".

Det er nå uklart når Massive vil sikte på å lansere denne kommende The Division 2 DLC.