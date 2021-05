The Division: Heartland annonsert

Med lovnader om mer innhold til The Division 2, en stor Netflix-film, noveller og mer er det ingen tvil om at Ubisoft ønsker å gjøre franchisen enda mer kjent enn den allerede her, så dagens annonsering bør vel egentlig ikke overraske.

Det franske selskapet forteller at Red Storm jobber på et gratis, eller free-to-play om du vil, spill kalt The Division: Heartland. Utviklerne avslører nok i hovedsak dette for å komme lekkasjene i forkjøpet, for stort mer enn det får vi ikke vite. Alt vi vet er at dette er et selvstendig spill som skal fungere som en introduksjon for nye spillere med "et nytt perspektiv og nye omgivelser" på PC, konsollene og nettskyen mot slutten av 2021 eller starten av 2022.

I samme slengen annonseres det at et mobilspill også er på vei, men det får vi ikke vite noe som helst om.