The Division Resurgence får lukket beta i høst

Lørdagens Ubisoft Forward-sending hadde ganske stort fokus på mobilspill, der et av disse var The Division Resurgence. Som en del av sendingen har det blitt avslørt at iOS- og Android-tittelen vil få en lukket beta-test en gang i høst. Men det var ikke den eneste nyheten om tittelen, da en ny trailer også ble sluppet.

Sjekk ut den nyeste traileren nedenfor, og sørg for å besøke Google Play Store eller App Store for å forhåndsregistrere deg for spillet og potensielt få en sjanse til å spille den kommende lukkede betaversjonen.