The Division Resurgence og Rainbow Six Mobile forsinket til tidligst april 2025

Med alle franchisene det eier har Ubisoft alltid en god del jern i ilden. Imidlertid er ikke alle av dem klare til å komme ut samtidig. I en nylig finansiell rapport bestemte utgiveren seg for å avsløre at to store mobiltitler ikke ville se utgivelsene sine dette regnskapsåret.

Både The Division Resurgence og Rainbow Six Mobile vil ikke komme ut dette regnskapsåret. En uttalelse fra rapporten lyder som følger, og forklarer forsinkelsen:

"Oppstillingen for resten av FY25 inkluderer Assassin's Creed Shadows og Star Wars Outlaws. Rainbow Six Mobile og The Division Resurgence er ikke lenger forventet i FY25, ettersom teamene tar seg nødvendig tid til å sikre at disse opplevelsene lever opp til forventningene med optimaliserte KPI-er i et krevende, men svært stort marked."

For de som først og fremst liker Ubisoft-spill på konsoll, er dette egentlig ikke en stor sak, ettersom du får en etterlengtet tittel fra en av Ubisofts største franchiser og det første Star Wars-spillet i en åpen verden. Men hvis du er en mobilspiller, vil dette være litt av et slag, da det vil bety ingen nyheter om disse titlene før rundt en tredjedel av veien gjennom neste år.