The Division-filmen skifter regissør

Vi har nesten ikke hørt et pip fra David Leitch, Jake Gyllenhaal og Jessica Chastain sin kommende The Division-film siden august i 2019. Da sa førstnevnte bare at filmen viste god fremgang etter overgangen til Netflix, men som forventet har ting endret seg betraktelig siden den gang.

Rawson Marshall Thurber (som i nyere tid vel er mest kjent for Central Intelligence, We're the Millers og Skyscraper) bekrefter med en meget begeistret melding at han har overtatt regissørenstolen til The Division siden Covid-19 har ført til kollisjoner i Leitch sin timeplan. Han ble nylig ferdig med Red Notice, så da er det vel bare å forvente at Dwayne Johnson blir med i The Division også...