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The Drifter

The Drifter kommer til Nintendo Switch og Switch 2 den 22. juni

Det kritikerroste pixel-art-eventyret er en av de beste historiene du finner i et videospill, selv i 2026.

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I underkant av ett år etter utgivelsen på Steam har det lille australske studioet Powerhoof (bare to utviklere, Dave Lloyd og Barney Cumming) kunngjort at deres grafiske eventyr The Drifter, hyllet som et av de beste spillene i 2025, kommer til Nintendo Switch-konsollene 22. juni.

På Nintendo Switch 2 støtter « The Drifter » opptil 4K-oppløsning ved 120 bilder per sekund, samt pixelkunst med superglatte overganger når du beveger deg rundt på skjermen. Det vil også være forskjellige kontrolloppsett (du kan velge mellom dual-stick eller tradisjonell «pek og klikk» ved å bruke Joy-Con 2s musemodus).

Hvis du liker spennende historier i pulp-stil og ennå ikke har prøvd The Drifter, er dette et flott tidspunkt å kaste seg ut i det. Sjekk ut den nye Switch-traileren nedenfor.

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The Drifter

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The DrifterScore

The Drifter
ANMELDELSE. Skrevet av Jakob Hansen

Døden løfter spillopplevelsen til himmelske høyder i det stemningsfulle og tvers igjennom fremragende pek-og-klikk-spillet The Drifter, som setter nye standarder for sjangeren.



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