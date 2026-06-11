The Drifter kommer til Nintendo Switch og Switch 2 den 22. juni

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I underkant av ett år etter utgivelsen på Steam har det lille australske studioet Powerhoof (bare to utviklere, Dave Lloyd og Barney Cumming) kunngjort at deres grafiske eventyr The Drifter, hyllet som et av de beste spillene i 2025, kommer til Nintendo Switch-konsollene 22. juni.

På Nintendo Switch 2 støtter « The Drifter » opptil 4K-oppløsning ved 120 bilder per sekund, samt pixelkunst med superglatte overganger når du beveger deg rundt på skjermen. Det vil også være forskjellige kontrolloppsett (du kan velge mellom dual-stick eller tradisjonell «pek og klikk» ved å bruke Joy-Con 2s musemodus).

Hvis du liker spennende historier i pulp-stil og ennå ikke har prøvd The Drifter, er dette et flott tidspunkt å kaste seg ut i det. Sjekk ut den nye Switch-traileren nedenfor.