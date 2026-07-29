The Elder Scrolls III: Morrowind kan nå spilles i en nettleser

HQ

The Elder Scrolls III: Morrowind følger i Dooms fotspor, ettersom det elskede RPG-spillet tilsynelatende blir portet til alle slags uvanlige steder. Nå kan du spille Bethesdas klassiske reise til Dunmer-landene i en nettleser, ettersom en kreativ Reddit-bruker klarte å få hele spillet til å kjøre uten at det var nødvendig med noen installasjon.

Som Eurogamer har oppdaget, fortalte Reddit-brukeren Dumpster_Buddy at de fikk OpenMW-motoren – en åpen kildekode-motor som lar deg kjøre Morrowind – til å fungere på WebAssembly. Dette betyr at du kan åpne en nettleserfane og begynne å spille Morrowind. Ingen installasjon, ingen startprogram, bare ett klikk, så står du i Seyda Neen. Du kan lagre fremgangen din, få spillet til å fungere med en spillkontroll og oppleve det akkurat slik det ville vært hvis du startet det på Steam eller GOG.

Når vi sier at det ikke kreves installasjon, kan det være litt misvisende, siden du trenger Morrowind-filene på systemet ditt for å kunne spille det fra en nettleser. Hvis du imidlertid hadde disse filene på en bærbar harddisk, kunne du ta hele Morrowind med deg uansett hvor du drar, klar til å kjøre fra hvilken som helst PC du kan koble harddisken til. Det finnes en mod du kan sjekke ut her med en liten prøveverden, kanskje den perfekte distraksjonen i lunsjpausen.