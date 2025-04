The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ryktes å inkludere all tidligere utgitt DLC

HQ

Lanseringen av The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered er angivelig rett rundt hjørnet - muligens bare uker eller til og med dager unna, hvis vi skal tro de siste ryktene. Og etter de nylig lekkede bildene å dømme, har vi en saftig visuell oppgradering i vente.

Men denne remasteren av Bethesdas klassiker kan ende opp med å bli langt mer omfattende enn mange av oss først forventet. Ifølge nye rykter vil The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered inkludere all DLC til det originale spillet. Det betyr at utvidelser som The Shivering Isles og Knights of the Nine, samt mindre tillegg som Wizard's Tower og Horse Armor, alle forventes å være en del av pakken.

Remasteren - som angivelig slippes så snart som neste uke - er utviklet av Virtuos og sies å kjøre på Unreal Engine 5, noe som ser ut til å bli støttet av de siste skjermbildene. La oss bare håpe at noen av spillets mekanikk også har blitt modernisert for å gi det en mer moderne følelse.

Hvis ryktene viser seg å være sanne, vil dette ikke bare være et spennende comeback for et elsket rollespill, men også et ganske hardt slag mot Nintendo, som hardnakket nektet å inkludere DLC i den såkalte "komplette" utgaven av The Legend of Zelda: Breath of the Wild for Switch 2.

Hvor hyped er du for The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered?