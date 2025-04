The Elder Scrolls IV: Oblivion hadde over 180 000 samtidige spillere på lanseringsdagen

HQ

Til tross for at ryktene om at det ville bli shadow-dropped spredte seg over hele internett, var det likevel en hyggelig overraskelse for mange da The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ble avslørt som tilgjengelig på slutten av gårsdagens stream.

Mange mennesker strømmet til spillet, som vist av de siste tallene på Steam via SteamDB. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered fikk 182,298 XNUMX samtidige spillere i går kveld. I skrivende stund er dette fortsatt spillertoppen, men vi kan se at den går opp når vi går mot helgen.

The Elder Scrolls V: Skyrims topp var ganske mye høyere enn Oblivion Remaster, og trakk 287,000 XNUMX+ spillere på Steam ved lanseringen, men Skyrims Special Edition fikk bare rundt 69,000 spillere, noe som viser hvor populær denne remasteren er, selv om det ikke er en helt ny utgivelse.

Med tanke på at spillet også er tilgjengelig på Game Pass og andre konsollplattformer, kan vi tenke oss at enda flere spillere har hoppet tilbake til Cyrodil. Dette viser også hvor sultne folk er på flere Elder Scrolls-opplevelser for én spiller. Oblivion kan stille den sulten for en stund, men vi er sikre på at fansen snart fortsatt vil be om The Elder Scrolls VI.