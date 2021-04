Du ser på Annonser

Zenimax-rollespillet Elder Scrolls Online skal få en oppdatert versjon som utnytter den ekstra kraften i både PlayStation 5 og Xbox Series X. Utgaven går under navnet Console Enhanced og lanseres den 8. juni. I denne forbedrede versjonen får vi alt fra et visuelt løft til bedre lastetider, og alle som allerede eier et eksemplar til PlayStation 4 eller Xbox One kan oppdatere helt uten ekstra kostnad. Sjekk ut traileren for den nye utgaven nedenfor.