The Elder Scrolls Online-guide forteller deg hvordan du overlever i Tamriel

HQ

Tamriel er på ingen måte det tøffeste fantasiland jeg kan komme på på stående fot. Jeg ville for eksempel ikke ha lyst til å bli fanget i Elden Ring sin Lake of Rot, men jeg ville nok heller ikke ha overlevd lenge i Skyrim, der ulver, banditter og troll bare kan dukke opp og ødelegge dagen din.

Heldigvis finnes The Elder Scrolls: The Official Survival Guide to Tamriel for å hjelpe deg med å holde ut mer enn fem minutter i fantasilandet. Guiden er basert på The Elder Scrolls Online, som lar deg utforske alt fra Morrowind til de solfylte Summerset-øyene og alt derimellom, og er fullpakket med kunst, historie og mye mer.

Den er også skrevet av en sjarmerende khajit-utforsker, så hva mer kan du be om? Boken er innbundet, og det er viktig å merke seg at den faktisk ikke prøver å forbedre hvordan du spiller The Elder Scrolls Online, ettersom mange av overlevelsestipsene om å bygge tilfluktsrom og forbinde sår ikke er relevante.

Men hvis du vil forberede deg på en tur til Tamriel, kan du sjekke ut boken her.