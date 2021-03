The Elder Scrolls Online har over 18 millioner spillere

Du ser på Annonser

Du trenger ikke å frykte å ende opp alene når du spiller The Elder Scrolls Online. Under gårsdagens livestream med Microsoft og Bethesda ble det avslørt av ZeniMax Online Studios' regissør Matt Firor at online-Tamriel fikk over 3 millioner nye beboere i 2020 alene. Dette betyr at over 18 millioner spillere har logget inn for å dra på eventyr siden lanseringen for nesten sju år siden:

"Det er ingen hemmelighet at ESO snublet ved lanseringen. Men Robert [Robert A. Altman var ZeniMax-grunnleggeren som døde tidligere i år] mistet ikke troa på oss. 'Dere er smarte,' sa han. 'Det gikk ikke slik dere ville, så nå fikser dere det.' Og vi fikset det, og noen av dere vet kanskje ikke hvor suksessfulle vi er blitt. Vi er et av de mest suksessfulle, virtuell-verden fantasy-spillene - punktum. Over 18 millioner brukere logger inn fra over hele verden, 3 millioner nye beboere i Tamriel i 2020 alene."

Markedssjefen for Xbox, Aaron Greenberg, tok også del i dette emnet, og sa at det er "nummer én multiplattform-onlinerollespillet i verden". Ikke dårlig etter en turbulent start.

Er du interessert i å sjekke ut spillet er det tilgjengelig til PC, PlayStation 4 og Xbox One. Det er også inkludert i Xbox Game Pass. Microsoft har tydelig spesifisert at det ikke fjernes fra PlayStation tross oppkjøpet av ZeniMax.

Takk, MMORPG.com