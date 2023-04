HQ

The Elder Scrolls Online fortsetter å vokse, selv etter ni år på markedet, og ifølge en presentasjon for pressen har det nå nådd over 22 millioner spillere. Dette betyr at det har vokst med over en million siden juli i fjor, noe som tilsvarer et gjennomsnitt på over 100 000 nye spillere som ankommer Tamriel hver måned.

Vi antar at dette tallet vil vokse mye mer fremover når utvidelsen Necrom kommer 5. juni til PC (20. juni for PlayStation og Xbox).

Takk Wccftech