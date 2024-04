The Elder Scrolls Online-studiodirektøren avslører hvordan MMO-en doblet antall spillere over natten

HQ

Ti år etter lanseringen av The Elder Scrolls Online er det tydelig at Zenimax og Bethesda har skapt et varig MMO. I begynnelsen så det imidlertid ikke så bra ut. Til tross for lovende trailere var fansen åpenlyst skuffet over det de spilte ved lanseringen.

I tillegg kom det faktum at spillet krevde abonnement for å kunne spilles. På et foredrag på GDC (takk, PCGamer) avslørte imidlertid Matt Firor, direktør for Zenimax Online Studios, hvordan studioet klarte å snu skuta.

Ikke overraskende hadde dette i stor grad å gjøre med at abonnementsmodellen ble fjernet, noe som ga spillerne muligheten til å abonnere hvis de ønsket det, men det var ikke nødvendig. "Over natten ble antallet pålogginger på PC doblet bare fordi spillerne kunne komme tilbake uten å abonnere, de kunne bare spille", sier Firor. <em>"Natten etter doblet det seg igjen. Så vi visste at vi var på rett spor."

To år senere kom også Tamriel Unlimited-oppdateringen, som gjorde det mulig for spillere fra ulike fraksjoner å spille sammen, og som ga spillerne mulighet til å velge hvilken som helst historie de ønsket, med et fornyet nivåskaleringssystem.