The Elder Scrolls Online tar oss tilbake til Skyrim med ny trailer

Vi har fått utforske mange av Tamriels kriker og kriker i The Elder Scrolls Online, men snart vender vi tilbake til en region som betyr spesielt mye for mange fans verden over - Skyrim. I natt gikk selve avsløringen av den nyeste utvidelsen av stabelen, og her ble det avslørt at utviklerne ikke bare vil la oss utforske regionen gjennom én utvidelse, men hele fire. Tilsammen heter de "Dark Heart of Skyrim".

Historien foregår 900 år før begivenhetene i The Elder Scrolls V: Skyrim, og den første av de fire utvidelsene heter Greymoor, og du kan se en trailer nedenfor.

Greymoor kommer til PC den 18. mai, mens konsollbrukerne må vente til 2. juni.