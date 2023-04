The Elder Scrolls V: Skyrim mod legger hallusinasjoner til å drikke skooma

HQ

Alle som har spilt The Elder Scrolls V: Skyrim vil være kjent med det forbudte narkotiske stoffet kjent som skooma. Khajiit-handelsmenn ser hele tiden ut til å peddle stoffet til tross for at mange deler av den bredere verden av Tamriel forbyr narkotika på grunn av sin vanedannende natur.

Som en del av en April Fool's gag, modder JaySerpa har laget en mod som gir Skyrim-spillere hallusinasjoner ved å konsumere skooma i spillet, og dette inkluderer 69 forskjellige turer som spenner fra å gjøre spilleren til livløse objekter, for å fullføre black outs hvor du våkner opp på et tilfeldig sted i verden, alt for å se en merkelig, Ribar geit med hatt gyting i nærheten av spilleren.

Det er unødvendig å si at det er en ganske uvanlig og dyp opplevelse for alle som er interessert i å utforske effekten av å bli avhengig av skooma i Skyrim. Når det gjelder modens navn, er det kjent som Skyrim on Skooma.

Takk, PC Gamer.