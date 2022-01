The Elder Scrolls VI er fortsatt i pre-produksjonsfasen

HQ

The Elder Scrolls VI ble annonsert under Bethesdas pressekonferanse på E3 2018. Det ble det bekreftet at det var i pre-produksjon, og takket være LinkedIn-profilen til en Bethesda-ansatt som jobber med Talent Aquisition, vet vi nå at det fortsatt befinner seg i samme fase:

"Bethesda Game Studios sets the benchmark for open-world gaming and is currently in full production on Starfield, its first new universe in 25 years, and pre-production on the highly-anticipated The Elder Scrolls VI."

Et spill i denne serien krever enormt mye pre-produksjon fordi det rett og slett har så mye innhold som også må kobles sammen på en god måte. En rimelig gjetning er at store deler av teamet som nå avslutter Starfield vil begynne hele produksjonen av The Elder Scrolls VI når førstnevnte har blitt utgitt 11. november i år.