The Elder Scrolls VI er nå i "tidlig utviklingsfase"

Starfield kommer utvilsomt til å være det heteste Bethesda-temaet den kommende uken, med anmeldelser senere i dag, sniklansering i morgen og ordinær lansering 6. september. Men dette hindret ikke det spanske mediehuset Vandal i å spørre Bethesdas forlagssjef Pete Hines om The Elder Scrolls VI.

Som du kanskje forventer, er ikke dette et tema han var villig til å snakke om, men det virker som om han likevel delte en liten flik av informasjon da han sa (på spansk, oversatt av Gamespot) at The Elder Scrolls VI "er i tidlig utviklingsfase". Dette er normalt den fasen som kommer etter forproduksjon, noe som sannsynligvis betyr at spillet har gått inn i den faktiske utviklingen.

Dessverre la Hines også til at vi ikke kommer til å høre noe om spillet før "noen år etter" Starfield er lansert, og fortsatte:

"Så nei, ikke forvent å høre noe om The Elder Scrolls 6 med det første. For øyeblikket er Starfield vårt fokus, og det vil fortsette å være vår prioritet en stund til vi snakker om noe annet."

Selv om vi kommer til å spille Starfield en god stund til og ventetiden på det neste Elder Scrolls blir svært lang - er det likevel hyggelig å vite at utviklingen går fremover, eller hva synes du?