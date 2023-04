The Elder Scrolls VI har muligens flerspiller

HQ

En stillingsannonse hos Bethesda indikerer at flerspiller kan komme i The Elder Scrolls VI. Mens vi har sett flerspiller brakt til franchisen i The Elder Scrolls Online og gjennom mods som Skyrim Together vil dette markere første gang et hovedspill i serien har tillatt flerspiller.

Stillingsannonsen, som er for en Associate Level Designer, krever erfaring med "en rekke åpen verden multiplayer-spill" og "The Elder Scrolls Construction Set eller GECK."

Disse to tingene bekrefter ikke nødvendigvis at spillet vil ha flerspiller, men omtalen av The Elder Scrolls Construction Set kombinert med flerspiller betyr at det er mulig at den som får denne jobben vil jobbe med det neste Elder Scrolls-spillet. Men inntil vi har mer informasjon er det sannsynligvis lurt å holde forventningene i sjakk.