The Elder Scrolls VI kan bli Todd Howards siste spill

Det går som kjent vanligvis en del år mellom hvert nye spill fra Todd Howards Bethesda Game Studios, men det har ikke stoppet folk fra å spørre han om både Fallout 5 og The Elder Scrolls VI til tross for at Starfield fortsatt er tre måneder unna. Derfor er det interessant at den evigunge karen nå tar opp noe de færreste liker å tenke på.

I et intervju med IGN sier nemlig Todd Howard følgende:

"Med tanke på Elder Scrolls 6 er det et hvor... Jeg burde nok ikke si dette, men hvis jeg regner på det blir jeg ikke yngre. Hvor lenge spiller folk Elder Scrolls? Det er kanskje det siste jeg gjør. Jeg vet ikke."

Ikke akkurat rart tanken slår den 53 år gamle karen som også skal lage utvidelser til Starfield før absolutt alt fokuset rettes mot The Elder Scrolls VI, men det vil uansett være merkelig når mannen som har blitt The Elder Scrolls og Fallout sine ansikt utad pensjonerer seg eller drar et annet sted. Men ville det kanskje vært bra med nytt blod i Bethesda?