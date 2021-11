The Elder Scrolls VI kommer nok ikke til PlayStation

HQ

Etter at Microsoft kjøpte Bethesda har begge selskapene gang på gang blitt spurt om dette betyr at serier som The Elder Scrolls, Fallout, Doom og Wolfenstein ikke vil komme til PlayStation-konsollene lengre. De fleste ganger har svarene vært meget vage, men nå gir Xbox-sjefen et bittelitt tydeligere svar.

I et intervju med GQ gjør Xbox-lederen Phil Spencer igjen det relativt klart at The Elder Scrolls VI vil følge i Starfield sine fotspor ved å kun slippes på PC og Xbox:

"Det handler ikke om å straffe en annen plattform, for jeg tror fundamentalt at alle plattformene kan fortsette å vokse. Men for å være på Xbox vil jeg at vi skal kunne levere hele pakken av hva vi har, og det ville vært sant når jeg tenker på Elder Scrolls VI. Det ville vært sant om alle franchisene våre.

Dermed høres det ut som om Spencer også har gått vekk fra den merkelige kommentaren om at franchiser som har en historie på andre plattformer fortsatt vil kunne bli tilgjengelige på PlayStation fremover. Den positive siden er i alle fall at Microsoft sitt fokus både på PC, Xbox, Xbox Game Pass og Cloud betyr at det vil bli enda lettere å spille Bethesda-spill nærmest uansett hvor man er.