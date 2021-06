The Eternal Castle [REMASTERED] kommer til PS4 og PS5 denne måneden

The Eternal Castle [REMASTERED] sprer vingene ytterligere den 24. juni og slippes på PS4 og PS5. Denne nyversjonen av sidescroller-klassikeren fra 1987 ble først lansert på PC i januar 2019, og debuterte senere på konsoll via Nintendo Switch i mai i fjor.

Spillets beskrivelse på Steam lyder som følger: "The Eternal Castle [REMASTERED] is a remake of the original "ETERNAL CASTLE" from 1987, with additional game mechanics, sophisticated sound design, polished 2-bit CGA animated graphics, and modernized game design."

Spillet får også en meget begrenset fysisk lansering på PS4 via Hard Copy Games på slutten av året. Det trykkes kun 1000 eksemplarer og inkluderer to cover-varianter samt "potensielle andre godbiter", som vi enda ikke vet hva er.