The Expanse: Osiris Reborn ser enormt ut, men mangler fortsatt en lanseringsdato

Owlcat Games fortsetter å erte oss med The Expanse: Osiris Reborn, og under dagens Partner Preview fikk vi enda flere glimt av det kommende eventyret. Som tidligere er det dessverre ingen konkret utgivelsesdato å se frem til, men studioet har bekreftet at spillet vil inneholde en betalt beta.

Osiris Reborn vil være Owlcats mest ambisiøse prosjekt til dags dato, et klart steg opp fra deres tidligere isometriske RPG-er og kan sammenlignes med Mass Effect når det gjelder skala og kompleksitet. Komplett med følgesvenner, dialogtrær og hardcore sci-fi. Spillet utspiller seg i samme univers som TV-serien med samme navn, og vil kaste oss inn i et univers fullt av konflikt og spenning når det kommer til våren neste år.

Vil det kunne gi BioWares gamle klassikere kamp til streken? Det vil bare tiden vise. Sjekk ut den nye traileren nedenfor.

