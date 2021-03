The Falcon and The Winter Soldier har tidenes beste start på Disney+

Du ser på Annonser

Etter storsuksessen til WandaVision var forventningene høye for premieren til The Falcon and The Winter Soldier, og man kan helt klart si at dette ga resultater for Disney.

Nå kan gigantselskapet nemlig skryte av at The Falcon and The Winter Soldier hadde tidenes beste åpningshelg på Disney+. Vi får ikke vite hvor mange seere premieren faktisk hadde mellom den 19. og 22. mars, for Disney nøyer seg bare med å si at de tre beste premierene nå er The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision og sesong to-premieren av The Mandalorian.

