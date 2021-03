The Falcon and The Winter Soldier varmer opp til premiere med plakater

Du ser på Annonser

Folk har fått snakket ut om sine tanker rundt WandaVision i noen dager nå, så tankene går i stedet mot fremtiden. Vi er bare ti dager unna premieren til den neste Marvel-serien: The Falcon and The Winter Soldier, og i den sammenheng har vi fått fire nye plakater av de to hovedkarakterene, Sharon Carter og Baron Zemo. Personlig gleder jeg meg til å finne ut om jeg liker mystikken i WandaVision best eller om det som tilsynelatende blir klassisk Marvel-action og drama fortsatt er suksessoppskriften. Hva med deg?