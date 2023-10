The Fall of the House of Usher sliter med å holde tritt med Beckham i debutuken på Netflix.

HQ

Netflix har avslørt seertallene for sin siste uke, og til tross for at The Fall of the House of Usher var ukens store premiere, har ikke TV-serien av Mike Flanagan klart å slå den nylige giganten som er dokumentaren om David Beckham.

The Fall of the House of Usher Den siste ukes premiere på har bare hatt i underkant av 52 millioner seertimer og 6,3 millioner visninger totalt, noe som plasserer den bak Beckham, som hadde 54,9 millioner seertimer i sin andre uke og 11,6 millioner visninger totalt.

Resten av TV-tabellen viser at Sex Education fortsatt gjør det sterkt i sin fjerde uke på strømmetjenesten, og One Piece fortsetter også å gjøre det bra sju uker senere, med disse to programmene på tredje og sjette plass.

Når det gjelder filmer, ligger Reptile på topp for tredje uke på rad, med Fair Play på andreplass nok en gang.