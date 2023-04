The Family Stallone får en offisiell trailer

Det har vært kjent en god stund at actionmegastjernen Sylvester Stallone (Rocky, Rambo, Cobra, Demolition Man og mange flere) jobber med et nytt realityprogram kalt The Family Stallone. Og det er stort sett det du kanskje tror det er, bortsett fra at det virker som om det også vil ha mange overraskelser når vi får følge Sly og hans familie.

Den har premiere på Paramount+/SkyShowtime 17. mai og beskrives slik:

"Etter å ha spilt noen av de mest legendariske karakterene i filmhistorien, er tre ganger Oscar-nominerte Sylvester Stallone klar til å gi kameraer tilgang til det han anser som den største rollen i sin levetid: Pappa."

Sjekk ut den offisielle traileren nedenfor. Ser det ut som noe du vil se på?