The Fantastic Four: First Steps blir en av de korteste MCU-filmene hittil I en tid med overfylte superhelteepos sikter regissør Matt Shakman mot et strammere og mer fartsfylt eventyr.

HQ Det er gode nyheter hvis du, som undertegnede, er lei av alle de unødvendig lange filmene Hollywood har spydd ut de siste årene. Fantastic Four: First Steps er offisielt bekreftet å være en av de korteste MCU-produksjonene til dags dato, med en spilletid på i underkant av 116 minutter. Et virkelig friskt pust, som forhåpentligvis fører til en mer fartsfylt, strammere og morsommere opplevelse som faktisk respekterer tiden din. I et intervju med Variety forklarte filmens regissør Matt Shakman det slik : "Det var mange ting som til slutt endte opp på klipperomsgulvet. Når vi skulle bygge en retro-fremtidsverden fra 60-tallet, introdusere alle disse skurkene, introdusere de fire hovedkarakterene som en gruppe, så vel som individuelt, introdusere ideen om et barn - det var mye å balansere i denne filmen, og noen ting måtte til syvende og sist utgå når det gjaldt å forme filmen til den endelige versjonen." Kort sagt har Shakman bevisst valgt en mer moderne fortellerstil, og trimmet bort så mye dødvekt som mulig. Dette vil sannsynligvis også gjøre kinoeierne fornøyde, siden de i teorien kan presse inn flere visninger per dag. Så hvis du planlegger å se First Steps, kan det hende du kan vente deg en fartsfylt tur - og ærlig talt, det høres vel ikke så verst ut? Gleder du deg til den nye rebooten av Fantastic Four?