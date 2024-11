The Fantastic Four: First Steps er nesten ferdig innspilt

HQ

The Fantastic Four: First Steps er nesten ferdig med innspillingen. Det sier i hvert fall Joseph Quinn, som skal spille vår nye Johnny Storm. Skuespilleren bekreftet nylig at han må dra tilbake for å fullføre produksjonen i et par uker til, så er han ferdig.

I en samtale med Variety på den røde løperen for premieren på Gladiator 2 kommenterte Quinn også hvordan det er å spille sammen med motspilleren Pedro Pascal igjen. "Vi ble gode venner med hverandre på denne filmen, så det å gå inn i en situasjon hvor man kjenner hverandre er bare herlig", sa han.

Produksjonen avsluttes syv måneder før premieren på den nye Fantastic Four-filmen, noe som forhåpentligvis gir god tid til å legge inn den nødvendige VFX-en. Med fire superhelter å dekke, har kunstnerne nok å gjøre, men forhåpentligvis kan effektene i god tid overgå dem i de siste Marvel-filmene.