The Fate of Baldr er ute nå, så vi spiller det i dagens GR Live

Vi som spillere elsker en norrøn mytologi-inspirert historie. Ananki Game Studio vet tydeligvis dette, ettersom utvikleren nå offisielt har lansert The Fate of Baldr på PC. Dette er et Tower Defence-seventyr der spillere utforske legendens ni riker i et forsøk på å redde sjelen til den elskede guden Baldr og sette en fast stopper for den store undergangen som er Ragnarök.

The Fate of Baldr vil ta spillere til Muspelheim, Asgard, Niflheim og de andre seks rikene, hvor du underveis må forsvare ditt Viking-langromskip fra horder av monstre og skapninger fra den norrøne legenden. Det er ikke alt, for du må også samle ressurser for å kunne bygge og oppgradere strukturer, og alt enten alene eller med noen få venner.

Med The Fate of Baldr her kan du bli med Rebeca på GR Live-hjemmesiden på den vanlige tiden klokken 16 i dag, hvor hun hopper inn og sjekker ut en time av spillet.

På toppen av dette kan du lære enda mer om The Fate of Baldr kan du se vår nyttige video nedenfor der vi legger ut fem grunner som forteller mer om spillet.