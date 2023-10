The Finals åpen beta er mer populær enn forventet

HQ

Forleden åpnet Embark Studios dørene til betaversjonen av actionspillet The Finals, og allerede etter 24 timer måtte utviklerne legge til et køsystem for å unngå overbelastning av serverne. Betaversjonens popularitet er med andre ord ingen overdrivelse, og selv om det ikke er mulig å se hvor mange som har spillet på konsoll (Playstation 5 og Xbox Series X/S), viser Steams spillerstatistikk at på det meste har drøyt 140 000 personer prøvd å spille samtidig.

Dette er hva Embark selv sa om suksessen på X:

"Med så mange av dere som logger inn på spillet, har vi begynt å nå grensen for kapasiteten vår. For å sikre opplevelsen for de som spiller - og mens vi jobber med å utvide kapasiteten vår - vil vi innføre en midlertidig innloggingskø."

Betaen vil være åpen frem til 5. november, så hvis du har lyst til å prøve dette frenetiske actionspillet, foreslår vi at du gjør det før den tid. Bare vær forberedt på å sitte i kø en stund og vente.