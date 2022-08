The Flash avsluttes med sesong 9 i 2023

HQ

Ezra Miller har gjort sitt for at fremtiden til The Flash stadig er usikker, men vi kan i alle fall være trygge på at den lynraske helten ikke blir å se på TV en god stund etter 2023.

I en uttalelse til The Wrap forteller produsenten Eric Wallace at den niende sesongen av Grant Gustin i The Flash blir den siste, og dermed markerer slutten på det såkalte Arrowverse siden Arrow, Batwoman, Black Lightning, Legends of Tomorrow og Supergirl allerede har takket for seg.

Når det gjelder denne siste sesongen får vi vite at filmingen vil gjenopptas neste måned, samt at den blir tretten episoder lang neste år.