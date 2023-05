The Flash får en stor coffee table-bok

HQ

The Flash er en svært viktig film for DC, ettersom den starter prosessen med å reboote det nye universet, ledet av James Gunn og Peter Safran. Vi forventer at de kommende to ukene vil handle om The Flash, og at figuren vil dukke opp stort sett overalt. Selv i bokhandlene.

DC har nemlig annonsert The Flash: The Official Visual Companion: The Scarlet Speedster from Page to Screen, og bak den lange tittelen skjuler det seg en omfattende oversikt over stort sett alt som har med filmen å gjøre. Dette inkluderer "fantastiske bilder, historier bak kulissene og intervjuer", og den kan allerede forhåndsbestilles fra forhandlere som Amazon.

Boken koster 34,99 dollar og kommer ut 16. juni, altså to dager etter at filmen har hatt premiere (14. juni). Vi antar at dette er for å unngå spoilere om hemmeligheter vi ikke har hørt om ennå.