The Flash får PG-13-vurdering for frekke nakenscener

Verdens foreldre advares, The Flash er ikke for et ungt publikum. Vel, det er hvis Motion Picture Association of Americas vurdering av filmen er noe å gå etter.

The Direct forteller at The Flash har blitt vurdert og kommer inn på den litt mer modne vurderingen av PG-13, alt på grunn av "delvis nakenhet"-øyeblikk og den typiske volden og action-scenene.

Rangeringen sier spesifikt: "Vurdert PG-13 for sekvenser av vold og action, noe sterkt språk og delvis nakenhet."

Det skal sies at dette ikke er den første DC-filmen som får en PG-13-vurdering, da Suicide Squad (den notorisk avskydde) også klokket inn på samme vurdering, mens den mer elskede The Suicide Squad som ble vurdert R for sitt langt mer grafiske og modne tema.

Når det gjelder hva disse frekke nakenscenene blir må vi bare finne ut når The Flash kommer på kino 16. juni.